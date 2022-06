Sospensione temporanea di alcune attività per il titolare di un’armeria di Como. Gli agenti della divisione polizia amministrativa della questura hanno notificato due diversi decreti di sospensione.

Sospensione per 7 giorni decisa dal prefetto della licenza per la detenzione e la vendita di materiale esplodente. Una seconda sospensione è stata decisa invece dal questore, per la stessa durata, delle licenze per la vendita al dettaglio di armi comuni da sparo e per la riparazione delle armi.

I due distinti provvedimenti sono la conseguenza di un controllo del febbraio scorso della guardia di finanza di Como. Il titolare dell’armeria era stato denunciato per violazioni penali. Un provvedimento decretato perché aveva omesso di trascrivere sui registri obbligatori per legge, numerose armi rinvenute nel negozio. Aveva inoltre detenuto per la vendita, in assenza della prevista licenza prefettizia, tessere di riconoscimento e contrassegni non vendibili