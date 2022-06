Zana e Balsamo sono i campioni tricolori, maschile e femminile, di ciclismo. Ad Alberobello, in Puglia, in una giornata caldissima il veneto Filippo Zana (Bardiani-Csf-Faizanè) è riuscito a sorprendere gli avversari, sulla carta più veloci di lui, in una volata ristretta. Ai posti d’onore Lorenzo Rota e Samuele Battistella. Premiata la fuga di un gruppetto scattato da lontano. Nel finale il canturino Davide Ballerini ha tentato un ricongiungimento, ma il suo tentativo è stato vano: 49° posto finale per il brianzolo a 5’17” dal vincitore. Meglio piazzato l’altro comasco, Alessandro Fancellu, 46°, a 3’19” da Zana.

L’iridata in carica Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) è da oggi la nuova campionessa italiana di ciclismo femminile su strada Donne Elite. Il successo, in volata, nel Modenese, sul traguardo di San Felice sul Panaro. Lariane nelle retrovie nella corsa organizzata da Extragiro. La migliore è stata Cristina Tonetti, che ha chiuso al 31° posto. Alice Gasparini ha terminato a posa distanza, al 37°; 49esima piazza per Valentina Basilico e 56esima per Greta Marturano. Per il settore femminile ora l’attesa è tutta sul Giro d’Italia Donne. Partenza il 30 giugno con la frazione Cagliari-Cagliari. Chiusura il 10 luglio con la Abano Terme-Padova.

La gioia di Filippo Zana all’arrivo ad Alberobello