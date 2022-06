Como Women premiata oggi in Regione, con le altre due squadre di calcio lombarde che in questa stagione hanno ottenuto la promozione in serie A, Monza e Cremonese. L’iniziativa è stata promossa dal presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, con il presidente della Regione Attilio Fontana.

La Cremonese è tornata in serie A dopo 26 anni. Per il Monza è la prima storica promozione in Serie A in 110 anni di storia. Il Como Women è riuscito nell’impresa di vincere il campionato di Serie B e conquistare la promozione nella massima serie calcistica femminile italiana. Il prossimo sarà il nono campionato di Serie A per la squadra lariana. Alla premiazione anche l’assessore alla Famiglia, la comasca Alessandra Locatelli.