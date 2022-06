Segni sospetti sul volto, lividi, uno stato sempre più evidente di ansia e paura. E’ stato il datore di lavoro di una giovane donna di origine marocchina residente nel Comasco a capire che qualcosa non andava e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Davanti ai poliziotti, la giovane è scoppiata in un pianto disperato e ha confidato mesi di violenze e minacce. Una confessione sfociata in breve tempo in un divieto di avvicinamento alla donna per l’ex fidanzato.

Gli agenti della squadra mobile della questura di Como hanno notificato la misura cautelare nel pomeriggio di ieri all’uomo, un 34enne di origine marocchina residente a Cirimido. Accusato di stalking, lesioni e danneggiamenti, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.

La ricostruzione

Il 34enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, aveva avuto una relazione con la giovane vittima durata circa tre mesi. La ragazza infatti si era subito resa conto dell’atteggiamento aggressivo e dominante del compagno. L’uomo spesso insultava e minacciava la fidanzata e aveva chiesto alla donna di cambiare abbigliamento, indossando il velo. Il 34enne aveva poi manifestato l’intenzione di sposare al più presto la donna. “Ti ammazzo se non stai con me”, avrebbe detto quando la compagna ha manifestato l’intenzione di interrompere la relazione.

Violenze verbali, alle quali si sarebbero aggiunte aggressioni fisiche, al punto che la giovane vittima aveva segni e lividi sul volto e sul corpo. Il datore di lavoro, notando la situazione si è rivolto alla questura di Como. Alla vista degli agenti delle volanti, la ragazza, in lacrime, ha ammesso di essere terrorizzata per le violenze e anche per il timore che il 34enne potesse ottenere dalla sua famiglia il consenso al matrimonio.

L’intervento

Gli agenti della polizia, raccolta la testimonianza della vittima, hanno avviato le indagini sfociate in breve tempo in una richiesta della procura di misura cautelare per il 34enne. Domanda accolta dal giudice delle indagini preliminari, che ha firmato il divieto di avvicinamento.