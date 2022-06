Il Comitato Gestione For Textile nella seduta di ieri ha nominato il nuovo presidente del marchio. Sarà Andrea Taborelli già alla guida del Gruppo Filiera Tessile Confindustria Como.

Succede a Roberto Cozzi, ringraziato da tutto il gruppo per il lavoro svolto a sostegno e per la diffusione del percorso For Textile.

Il presidente uscente ha condiviso il passaggio di modifica di denominazione del marchio da “Seri.co” a “For Textile” con l’introduzione dei quattro Department: prodotti chimici e coloranti; tessuti per arredamento, per abbigliamento, per uso medicale e per l’industria automobilistica.

La sostenibilità al centro del percorso di evoluzione dalla nascita di Seri.Co (20 anni fa) ad oggi.

Il passaggio di consegne

Il Past President Roberto Cozzi ha dichiarato: “Una interessante esperienza quinquennale durante la quale abbiamo cercato di fare conoscere ancora di più il Marchio For Textile. Non solo all’interno della filiera italiana, ma anche ai brand principali clienti dei nostri associati”. Dopo un ringraziamento a tutti i membri del Comitato ha aggiunto: “Lascio ad Andrea il compito di rendere il Percorso For Textile ancora più indispensabile sulla strada del miglioramento”.

Molteplici le sfide che attendono il nuovo Presidente Andrea Taborelli. “Il percorso intrapreso dalle aziende tessili verso la sostenibilità è partito più di vent’anni fa grazie al marchio Seri.co ed ha consentito alle aziende di cambiare il proprio modus operandi nell’ottica di un miglioramento continuo. Il percorso che ci attende come marchio For Textile è quello della continuità nella sostenibilità e trasparenza. Per affermarsi sempre più quale distretto tessile dell’eccellenza a livello mondiale”.