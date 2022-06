C’è anche un “reverendo da corsa” in gara a Monza il prossimo fine settimana. All’autodromo brianzolo la European Le Mans Series apre ufficialmente le due settimane dedicate alle gare di durata. Da venerdì 1° a domenica 3 luglio, i piloti del campionato europeo saranno impegnati nella Elms 4 Ore di Monza, terzo appuntamento stagionale della serie. L’evento anticipa il round del World Endurance Championship che si disputerà invece dall’8 al 10 luglio con la Wec 6 Ore di Monza. Appuntamenti destinati a ingolosire gli appassionati automobilismo che amano le gare Endurance.

Allo start della Elms 4 Ore di Monza, il prossimo weekend, ci saranno 28 team per un totale di ben 42 equipaggi. Oltre all’Elms, scenderanno in pista tre serie di supporto: Michelin Le Mans Cup, Ligier European Series e Mitjet Italia. Saranno quindi in totale 8 le gare che i tifosi potranno seguire dalle tribune tra venerdì 1 e domenica 3 luglio.

In vetta alla classifica assoluta e a quella delle Lmp2 c’è il team italiano Prema Racing, che ha ottenuto la vittoria in entrambe le gare fin qui disputate in stagione. Dopo i successi a Le Castellet e Imola, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg e il pilota di casa Lorenzo Colombo cercheranno di ripetersi anche a Monza e di centrare il tris, provando a battere un’agguerrita concorrenza. Il trio al comando della graduatoria dovrà vedersela con le altre 16 vetture in partenza nella Lmp2, tra cui spicca la presenza del team Panis Racing, già trionfatore sul tracciato brianzolo nel 2021 e che presenterà a Monza una formazione invariata rispetto ai due appuntamenti precedenti con Julien Canal, Nicolas Jamin e Job Van Uitert.

La curiosità

Tra le curiosità legate a questa manifestazione, la presenza in gara di Simon Butler, soprannominato “The Racing Reverend”. Si tratta di un prete-driver londinese che correrà nella Michelin Le Mans Cup con il team Rlr Msport. “Il mio vescovo è molto comprensivo. Per correre utilizzo il mio periodo sabbatico prendendo una settimana per volta” spiega il reverendo da corsa anglicano, che nella sua quotidianità segue dodici chiese rurali nel Nord-Est dell’Hampshire, nel Regno Unito.

Per gli appassionati

L’attività di pista inizierà già domani, giovedì, con i test collettivo sia per i piloti dell’Elms che per quelli della Michelin Le Mans Cup. Il pubblico potrà accedere in circuito gratuitamente nella giornata di venerdì 1 luglio, pagando solamente il parcheggio interno, mentre è previsto l’acquisto del biglietto per il sabato e per la domenica, nelle modalità specificate sul sito monzanet.it. I tifosi potranno accedere inoltre alla fan zone situata nell’area garden dove saranno installati giochi, simulatori di guida, visori per la realtà aumentata e i corner con il merchandising del campionato e dell’autodromo. Fino a domenica l’attività sarà intensa per tutto il giorno, praticamente dal mattino alla sera.

QUI il programma completo