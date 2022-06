Allarme incendio nel pomeriggio di oggi in via Diaz a Como. Il rogo sarebbe stato originato dall’esplosione di un condizionatore in un appartamento in uno stabile a poca distanza dall’ex cineteatro Cressoni. Dopo lo scoppio, avvenuto all’ultimo piano della palazzina, il fumo era ben visibile nella zona.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con l’autoscala e una squadra del distaccamento di Cantù. I pompieri hanno spento il rogo e rimesso in sicurezza lo stabile.

Nonostante il timore iniziale di possibili feriti, ustionati o intossicate fortunatamente non si sono registrate conseguenze per le persone.