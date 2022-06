Rapinese atto secondo: stop ai bus turistici in piazza Roma. Dopo aver chiuso il posteggio di Palazzo Cernezzi ai politici, il secondo provvedimento del neo sindaco di Como Alessandro Rapinese riguarderà una questione mai risolta in città, quella dei pullman turistici in piazza Roma.

“Ne ho parlato ieri con gli uffici. Vorrei immediatamente togliere i bus turistici da piazza Roma”, ha detto Rapinese. Nella zona dello stadio Sinigaglia così come previsto in piazza Roma è ammesso soltanto il carico e lo scarico dei passeggeri. Un’operazione che crea però inevitabili rallentamenti arrivando – in alcuni casi – a congestionare il traffico cittadino. I pullman turistici, una volta fatti scendere i passeggeri, dovrebbero poi dirigersi in via Regina e posteggiare negli stalli dedicati. Al momento però parte dei parcheggi a disposizione dei pullman è fuori uso a causa di un cantiere. In città le aree dedicate alla sosta dei bus continuano dunque a scarseggiare.

Infine nelle intenzioni del sindaco Rapinese anche la possibilità di spostare il transito dei bus di linea da piazza Roma e da via Fontana sul lungolago. Su quest’ultimo aspetto il primo cittadino però è cauto e parla di possibilità per il futuro.