‘Tavolo regionale per l’utilizzo idrico in agricoltura’, riconvocato con urgenza, dopo le sedute del 31 marzo e 25 maggio, per fare il punto sulla grave situazione delle risorse idriche in Lombardia e sulle misure adottate e da adottare.

Confermata una situazione di ‘severità idrica elevata’ su tutto il territorio regionale e una situazione delle scorte idriche in costante diminuzione.

Il Lago di Como nel pomeriggio era -23,4 centimetri dallo zero idrometrico. Ulteriormente in discesa. Il riempimento si attesta al 10%. E il deflusso è quasi il doppio rispetto all’afflusso.

Sertori: “Garantire anche in futuro un utilizzo equilibrato della risorsa idrica”

“Regione Lombardia – spiega Massimo Sertori, assessore a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – ha intrapreso ogni azione e sforzo possibile per fronteggiare questa situazione grave ed eccezionale. Cercando di utilizzare nel migliore modo possibile le scarse risorse idriche a disposizione. E favorendo il comparto agricolo già messo a dura prova da questa siccità”.

“È necessario – sottolinea Sertori – proseguire nel lavoro congiunto con tutte le parti coinvolte. Per garantire anche in futuro un utilizzo equilibrato della risorsa idrica, raggiungendo l’obiettivo di massimizzare la quantità di acqua disponibile per l’agricoltura. Senza aprire ulteriori fonti di conflitto tra gli usi, sempre possibili quando la risorsa contesa è poca”.

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha voluto rassicurare i cittadini: “Per l’uso civile al momento non abbiamo all’orizzonte problemi immediati, ma bisogna monitorare la situazione. Abbiamo bisogno di pioggia -conclude – e invitiamo i cittadini a non sprecare l’acqua”.

In molti comuni della provincia di Como da giorni sono state pubblicate ordinanze anti spreco per limitare i consumi.