“Welcome back George”. Bentornato George Clooney l’attore americano è arrivato sul Lago di Como, nel suo “buon ritiro”, Villa l’Oleandra, acquistata nel 2002. Questo è il 20esimo anno consecutivo. A confermare la presenza della star americana, una fonte ufficiale ed affidabile.

Il sindaco di Laglio Roberto Pozzi, già un mese fa aveva rinnovato l’ordinanza che vieta di stazionare nei pressi della villa di Clooney e di avvicinarsi in barca. Provvedimenti necessari per garantire riservatezza all’attore e alla sua famiglia e per la sicurezza dei cittadini. E sono gli stessi cittadini oggi a dire che “Mr Clooney è arrivato”. Qualche giorno fa, i primi indizi: le finestre aperte della villa, le orchidee oltre le tende bianche svolazzanti, il motoscafo attraccato al molo privato e le coperture lungo il parco per allontanare gli sguardi dei curiosi.

Sul Lago di Como, l’attore americano ha sempre cercato una quotidianità meno patinata. Gite sull’Harley Davidson, partitelle nel campetto del paese e chiacchiere con parrucchieri locali. “L’ho servito per diversi anni. Andavo in villa con l’interprete. Gli facevo solo i capelli. Una brava persona. Un amico” dice l’ex barbiere comasco di Clooney, oggi seduto al bar in attesa della possibile visita della star di Hollywood.

Un legame forte e oramai consolidato insomma quello tra Clooney e il territorio. L’anno scorso, a luglio, l’attore è venuto sul luogo del disastro causato dal maltempo. Clooney ha aiutato i cittadini e il comune nella raccolta fondi per ripristinare i danni causati dalla frana. In passato rumors avevano insinuato che Clooney fosse in cerca-dopo 20 anni- di una nuova dimora sul Lario. Magari sul ramo lecchese. Nel 2019 il sindaco Pozzi scrisse scherzosamente su Facebook “Dobbiamo metterlo in guardia dal commettere, irreparabili, errori”. Per il momento, nulla sembra essere cambiato.

