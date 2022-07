Colpo di Cantù sul mercato. La società brianzola ha ufficializzato l’ingaggio di Filippo Baldi Rossi, 30 anni, fino allo scorso anno giocatore della Nazionale ed ex capitano della Virtus Bologna. Un acquisto di grande spessore in vista della prossima stagione di serie A2, con la squadra affidata a coach Romeo Sacchetti.

Contratto biennale per Filippo Baldi Rossi, 30 anni, ala-centro di 208 centimetri per 101 chili. Nato a Vignola, in provincia di Modena, il 26 ottobre 1991, Baldi Rossi ha

militato nelle ultime due stagioni alla Pallacanestro Reggiana, raggiungendo la finale di Fiba Europe Cup della passata edizione. Uscito dal prestigioso settore giovanile della Virtus Bologna, con cui ha esordito in serie A e di cui è stato capitano nella stagione 2019-2020, con la formazione emiliana Baldi Rossi ha conquistato una Basketball Champions League.

In serie A il nuovo acquisto di Cantù conta 267 presenze, quasi 1.500 punti e oltre 800 rimbalzi. Nella Nazionale italiana ha collezionato 19 presenze e preso parte agli Europei 2017. Baldi Rossi vanta un massiccio trascorso in azzurro anche in termini di giovanili: ai campionati continentali Under 20 nel 2011 ha conquistato l’argento a Bilbao.

L’arrivo di Baldi Rossi giunge dopo la conferma di Francesco Stefanelli e la separazione da Luigi Sergio (comunicata questa mattina), Jordan Bayehe, Luca Vitali e Marco Cusin.

“Sono felice di approdare in una piazza storica e ambiziosa come Cantù” ha spiegato il nuovo acquisto. “Sono davvero carico e non vedo l’ora di mettermi in gioco. La presenza in panchina di Sacchetti è stato certamente un plus per me e ha chiaramente inciso nella mia decisione di venire a Cantù. Del coach apprezzo moltissimo l’etica, il suo metodo di lavoro e il modo in cui si mette sempre in discussione”.

“Con la firma di Baldi Rossi ingaggiamo un profilo esperto, versatile e dotato di un buonissimo tiro da tre punti” afferma Romeo Sacchetti. “In sostanza, Filippo è uno che sa giocare a pallacanestro e questo è quello che ci serve. L’ho già allenato in Nazionale durante le qualificazioni agli Europei, conosco bene le sue capacità tecniche e so cosa può portare alla squadra”.