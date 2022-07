Monti e valli sono meta di vacanze, fonte di ispirazione, luoghi di storia, di cultura e sport. Per celebrare questo patrimonio da custodire, domenica si festeggia la Giornata Regionale delle Montagne Lombarde.

LA PRIMA DOMENICA DI LUGLIO

Una ricorrenza ideata dal Pirellone per promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in montagna vive e lavora, individuata ogni anno nella prima domenica di luglio, che rappresenta simbolicamente l’apertura della stagione turistica ed escursionistica su tutti i rifugi. Primo firmatario della legge che ha istituito la giornata è il comasco Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale. “E’ nostro obiettivo e dovere garantire un futuro alle “sentinelle” montane, a cominciare da alpeggiatori e rifugisti – spiega Fermi –. In montagna ho sempre incontrato persone animate da grande passione e di straordinaria umanità e questa giornata vuole essere semplicemente una testimonianza concreta di rinnovata attenzione e sensibilità nei loro confronti”.

DA MARTEDI’ “PASSIONE MONTAGNA” SU ETV

E proprio per scoprire questo grande patrimonio montano, Espansione TV – in collaborazione con il Consiglio Regionale della Lombardia – ha realizzato una nuova trasmissione. Passione Montagna sarà in onda su Espansione TV a partire dal 5 luglio: un viaggio tra le valli e i monti lombardi per vivere emozioni ad alta quota.

Il percorso si snoda tra natura, sport, storia e turismo. Verranno toccate le località più suggestive della regione in Valtellina, Valsassina, Val Seriana, Valchiavenna, Valle Intelvi e Val Camonica.

Interviste ai protagonisti della montagna, atleti, giovani, amministratori del territorio, imprenditori. Condotto da Elisa Santamaria, Passione Montagna andrà in onda da luglio due volte a settimana: il martedì e il giovedì, alle 19. Un doppio appuntamento che accompagnerà i telespettatori nel cuore montano della Lombardia.