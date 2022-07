Pranzo solidale domenica 3 luglio a Porlezza. La Pro Loco, in collaborazione con il Comune, vuole testimoniare la vicinanza al popolo ucraino.

L’appuntamento è a partire dalle 12.30 al Centro civico di Porlezza, in via Garibaldi. Dopo il pranzo sono previsti spettacoli musicali e teatrali: si esibiranno Lalla Kreattiva, Roberto Clown Giagughi e il Folk Dance Ukraine, gruppo che ha in repertorio danze tradizionali.

«Il nostro è un piccolo gesto per un grande obiettivo – dice la presidente della Pro Loco di Porlezza, Sabrina Risi – credo che non servano troppe parole per spiegare quanto sia importante stare al fianco di chi difende la propria libertà e quella di tutti noi».

«La comunità ucraina è tra le più numerose nel nostro territorio – aggiunge Risi – e anche per questo è stato naturale, per noi, organizzare un evento che esprimesse solidarietà e sostegno a chi, in questo momento, deve affrontare una tragedia impensabile».