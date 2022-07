Scoperto a rubare superalcolici in un supermercato di via Recchi, un 22enne tunisino ha picchiato l’addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire e ha colpito anche una commessa. Bloccato dalla polizia, è stato arrestato per rapina. Attorno alle 21 di ieri, la volante della questura di Como, passando in via Recchi ha visto la guardia del Carrefour lottare con l’uomo, che cercava di scappare.

I poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato il 22enne. Il vigilantes ha spiegato che l’uomo, attorno alle 19.0 aveva rubato due bottiglie di superalcolici ed era poi scappato. Era rientrato nel supermercato poco prima delle 21 ed era stato visto prendere altre tre bottiglie. Il vigilantes ha dunque cercato di bloccarlo e il giovane ha reagito, colpendo anche una cassiera. Nella colluttazione sono cadute le bottiglie e una si è rotta. Nello zaino, l’uomo nascondeva un altro superalcolico, per un valore totale della merce rubata di oltre 60 euro.

Solo poche settimane fa lo stesso 22enne era stato denunciato per furto aggravato per aver rubato merce per 200 euro. Arrestato per rapina, è stato processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como. Ha chiesto i termini a difesa e ha l’obbligo di firma tutti i giorni fino alla prossima udienza.