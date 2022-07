(ANSA) – MILANO, 01 LUG – "Da ieri è operativo l’accordo con il Trentino per cui arrivano questi 5 milioni di metri cubi di acqua in più, che contribuiscono a mettere in sicurezza quella parte del territorio che pesca dal lago di Idro che si stava abbassando in maniera preoccupante. Noi fino al 10 luglio andiamo avanti, oltre no": lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana parlando dell’emergenza siccità a margine dell’evento ‘Gli strumenti finanziari della politica di coesione per rafforzare la ripresa economica e territoriale’ al Pirellone. "Abbiamo fatto quello che si doveva fare con tutti i gestori dei bacini idroelettrici – ha aggiunto – se non piove la situazione è preoccupante". Ad ogni modo "per l’uso civico non abbiamo mai dichiarato che ci sono problemi", però "bisogna usare l’acqua con più logica e non sprecarla". Perché "se andiamo avanti così poi potrebbe succedere anche quello – ha concluso – ma per ora problemi per l’utilizzo potabile non ce ne sono". Una relazione sulla situazione attuale in Lombardia sarà inviata oggi al governo, "perché poi probabilmente lunedì l’esecutivo prenderà una decisione sullo stato di emergenza", spiega Fontana, secondo cui in queste scelte "serve che si tenga conto di tutte le necessità, sia quelle legate all’uso civile sia quelle legate all’agricoltura e all’allevamento". (ANSA).