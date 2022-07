Truffa del falso nipote. Nuovi tentativi. La segnalazione arriva da oltreconfine a Chiasso. Il comune ticinese per questo motivo, tramite la sua cancelleria, ha contattato gli anziani residenti in città con una lettera personale per allertarli sui gravi rischi di queste truffe.

Le vittime – perlopiù anziani – vengono contattate telefonicamente da persone che si spacciano per un nipote, un poliziotto o un medico. Il malintenzionato in genere racconta di trovarsi in ospedale e di avere urgente bisogno di soldi per le cure. L’obiettivo è cercare di sfruttare l’impatto emotivo per avere una reazione immediata, con un cospicuo versamento.



La raccomandazione – valida ovviamente per tutti, al di qua e al di là del confine – è di non rilasciare alcuna informazione riservata alle persone sospette e non consegnare assolutamente somme di denaro e oggetti di valore.

L’invito, nello specifico è di contattare la Polizia cantonale (numero 117) oppure l’Osservatorio anziani del comune di Chiasso al numero 058.1224090. Per quanto riguarda l’Italia il numero di emergenza è il 112.