Bando per il centro di via Del Dos a Como, dopo gli appelli e le polemiche dei giorni scorsi arriva il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione sull’istanza presentata dalla Cooperativa Sociale Colisseum, che entro fine mese dovrà abbandonare la struttura.

L’Autorità si è espressa sulla delibera che riguarda la gara europea per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi in via Del Dos e ha ritenuto non idoneo il Programma economico finanziario predisposto dall’amministrazione del Comune di Como per la struttura.

Colisseum ha presentato la richiesta di parere all’ANAC (l’Autorità nazionale Anti Corruzione) perché “il bando di gara pubblicato dal Comune presentava eclatanti lacune che rendevano assolutamente impossibile partecipare seriamente alla gara”, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente della cooperativa Gabriele Romanò.

Ora dunque il Comune dovrebbe redigere un nuovo bando, tenendo conto delle indicazioni arrivate dall’Autorità. Intanto non si fermano gli appelli delle famiglie degli utenti di via Del Dos che chiedono continuità in vista dell’annunciata interruzione dei servizi della Cooperativa Colisseum dalla fine di luglio.