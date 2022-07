Canton Ticino. In programma una serata di presentazione della professione di agente di custodia. Il 20 luglio 2022 dalle 20.00 presso il Centro di istruzione della Protezione Civile a Rivera si aprirà una discussione su come il ruolo dell’agente di custodia sia cambiato negli anni. L’evento potrà essere seguito anche in streaming all’indirizzo www.ti.ch/multimedia o successivamente sul canale YouTube Repubblica e Cantone Ticino.

Per far conoscere meglio la professione, agli interessati ma non solo, è prevista una presentazione organizzata in collaborazione con la Città dei mestieri. Negli ultimi anni la tecnologia ha permesso di sviluppare sofisticati meccanismi e procedure all’interno delle Strutture carcerarie, per la cui gestione anche l’agente di custodia necessita di essere sempre aggiornato. L’agente di custodia poi, opera a contatto con persone detenute stabilendo con quest’ultime una relazione professionale, in particolare non discriminatoria, e le sostiene nel gestire la quotidianità.

La formazione di base e continua offerte sia a livello cantonale che federale in tale ambito garantiscono le necessarie competenze e l’aggiornamento fondamentale per svolgere al meglio una professione di estrema responsabilità e allo stesso tempo arricchente.