È finita la campagna elettorale ma non i momenti di confronto con i cittadini. Mentre resta ancora da definire la composizione della squadra di governo, il gazebo del neo sindaco Alessandro Rapinese, torna in piazza tre settimane dopo il ballottaggio a Como. “Non bisogna perdere il contatto con la realtà” spiega. “Questi eventi saranno una volta a settimana in ogni quartiere” continua il sindaco “non dobbiamo perdere di vista i veri problemi della città”. E Rapinese aggiunge: “Ho dato indicazioni perché venga fissato già per la prossima settimana un nuovo gazebo”.

Sui nomi dell’esecutivo invece, Rapinese ancora non si sbilancia. La composizione della giunta non è infatti definita. Sempre più probabile però -a detta del primo cittadino- l’ipotesi che saranno due donne a ricoprire il ruolo di vicesindaco e assessore al bilancio. “Ci siamo incartati sui carichi. Ci sono due assessori a cui sto organizzando le deleghe. Sto lavorando per redistribuire il lavoro tra gli assessori affinché ognuno ne abbia in egual misura. La prossima settimana sarà tutto pubblico” assicura Rapinese.

Il primo atto firmato dall’amministrazione del civico Rapinese, il parcheggio di Palazzo Cernezzi, da qualche giorno vietato ai politici. Ora, spiega il sindaco, il lavoro si sta concentrando anche sul piano di spostare i bus turistici da piazza Roma. “Sempre tenendo conto di lasciare il saldo posteggi inalterato” conclude “pensiamo di ricollocare i bus tra via Regina Teodolinda e dopo il cimitero”.

