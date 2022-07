Questa mattina si è svolta la camminata in ricordo di Nino Balducci, storica voce di Etv. L’appuntamento nell’ambito dei festeggiamenti per i 115 anni del Calcio Como. Presenti le tre figlie di Balducci. Oltre alla famiglia, tanti amici e conoscenti. Una iniziativa per ricordare l’opinionista che per decenni su Espansione Tv ha raccontato con passione le vicende della formazione lariana. Nino Balducci è scomparso lo scorso 16 aprile, alla vigilia di Pasqua (QUI l’articolo scritto in suo ricordo). La camminata, non competitiva, è partita alle 9 da largo Stefano Borgonovo, davanti allo stadio e arriverà a Sant’Abbondio, sede delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della società cittadina. I fondi raccolti saranno devoluti all’associazione “Quelli che con Luca…”.