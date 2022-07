Ingaggio con accordo biennale per l’atleta croato Roko Rogic. Lo ha comunicato la Pallacanestro Cantù. 30 anni da compiere il prossimo 25 settembre, nativo di Zagabria, Rogic è un playmaker di 187 centimetri per 83 chili. Nell’ultima stagione si è diviso tra il campionato ungherese – indossando la maglia dello Szolnoki, con cui ha partecipato alla FIBA Europe Cup – e il campionato polacco, terminando l’annata con il Torun. In Polonia ha fatto registrare 15.5 punti di media, con il 39.3% da tre, 4.5 rimbalzi e 6.6 assist in 17 incontri di regular season, passando, poi, ai 20 punti, 5 rimbalzi e 7 assist a partita nel corso dei playoff. Nell’ultimo biennio è diventato un membro fisso della Nazionale croata, partecipando a tutte le qualificazioni per EuroBasket, Olimpiadi e Mondiali. In ambito giovanile ha invece preso parte a ben quattro Europei, uno con l’U16, uno con l’U18 e due con l’U20. Diverse, inoltre, le partecipazioni di Rogic alle coppe europee per club: oltre alla già citata FIBA Europe Cup, in carriera ha giocato anche in Basketball Champions League e in Eurocup. Tre, infine, i trofei nel suo palmarès: uno scudetto croato, uno ceco e una coppa nazionale vinta sempre in Repubblica Ceca.

Coach Sacchetti: “Un buonissimo giocatore”

«Tra i play che abbiamo vagliato – ha commentato coach Meo Sacchetti – Roko è senz’altro quello che ci ha convinti di più, ci è piaciuto subito. È bravo a coinvolgere i compagni ma, allo stesso tempo, sa fare canestro anche con una certa frequenza. Senza tanti giri di parole, pensiamo di aver preso un buonissimo giocatore».

Rogic: “Conosco le aspettative del club”

«Sono molto felice di aver scelto Cantù – ha aggiunto Rogic -, una squadra che ha certamente una grande tradizione. Voglio dunque ringraziare la società e lo staff tecnico per avermi dato l’opportunità di giocare per loro. Ho familiarità con il campionato di A2 e so anche quali sono le aspettative del club; sono pronto a lavorare e a fare del mio meglio per vivere tutti insieme una stagione di successi».

Cantù cambia sede

Dal primo luglio la sede di Pallacanestro Cantù si è spostata ufficialmente in via Como 216, a Cantù. Gli uffici del club biancoblù, quindi, non saranno più a Cermenate, come nelle ultime stagioni, ma tornano nella città di Cantù come un tempo.

L’intera operatività del club si è spostata definitivamente a Cantù. Un nuovo capitolo, dunque, per la società canturina, tornata più ai tifosi.