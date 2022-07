Controlli sul lago. Multe a chi faceva il bagno nel lago di Como davanti al Tempio Voltiano e multe anche a imbarcazioni scoperte a solcare le acque del Lario senza le previste autorizzazioni. Nel weekend la squadra nautica della polizia e i colleghi delle volanti hanno intensificato l’attività di controllo, vista la quantità di persone e di natanti complice il gran caldo.

Intorno alle 15.30 di sabato scorso sono stati notati dei turisti in acqua. Non rispettavano il divieto di balneazione presente in zona e sono state elevate diverse sanzioni. Tra i bagnanti fatti uscire dal lago c’erano anche un 37enne italiano e una 36enne peruviana. Il primo – dai controlli svolti – è risultato già noto alle forze dell’ordine. La seconda non era in regola con il permesso di soggiorno.

Sul fronte nautico, invece, oltre alla vigilanza sono proseguiti gli accertamenti sulle numerose imbarcazioni presenti. Sono stati sanzionati tre tassisti perché trovati senza le necessarie documentazioni. In questo caso la multa ammonta a 3.673 euro. Anche alcuni natanti sono stati trovati senza la documentazione necessaria per la navigazione. In questo caso 6 le multe in totale, in questo caso l’importo ammonta a 130 euro.

