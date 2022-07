Lavori sulla rete di teleriscaldamento. Si parte domani con i lavori alla rete di teleriscaldamento. La società Comocalor ha chiesto al Comune l’autorizzazione per intervenire nell’area che comprende piazza Camerlata, via Napoleona e via Domenico Pino.

Il cantiere – dal 5 all’8 luglio – procederà per fasi. I lavori comporteranno la chiusura al traffico del tratto di via Domenico Pino dal civico 1/b a via Napoleona e l’istituzione del doppio senso di marcia da via Turati fino alla testata del cantiere.

Da domani scatterà anche il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli nel tratto da via Turati al civico n. 6 di via Pino e la chiusura parziale delle corsie riservate ai bus che conducono alle fermate di piazza Camerlata. Gli autobus provenienti da via Napoleona potranno raggiungere solo la prima banchina. Infine – per non interferire con i lavori – verrà istituito il divieto di sosta su parte degli stalli bianchi presenti tra le corsie riservate agli autobus di Piazza Camerlata e via Colonna.

Si tratta di uno snodo traffico ed è facile prevedere che il cantiere comporterà disagi per gli automobilisti.

Lavori al ponte autostradale

Non saranno però gli unici lavori a partire nei prossimi giorni. Interventi – dall’11 e fino al 22 luglio in orario notturno – anche in via Varesina all’altezza del sottovia Autostradale A9. Si tratta di indagini strutturali e verifiche sul ponte. Nel tratto di competenza comunale scatterà dunque il restringimento carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, con il ripristino della normale viabilità al termine di ogni nottata lavorativa.

