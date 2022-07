Scoperto con 41 grammi di marijuana già divisa in dosi, un bilancino digitale e materiale per il confezionamento della droga, 150 pillole (riconducibili a oppioidi e benzodiazepine). Aveva anche 460 euro in contanti. L’uomo, di origine nigeriana, denunciato a piede libero. Sequestrato lo stupefacente, il materiale e i soldi.

E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Como nell’ambito dei controlli svolti ieri nel tardo pomeriggio in città tra piazza della Tessitrice, via Aldo Moro e via Ambrosoli. Zona già sotto ai riflettori sul fronte della sicurezza, insieme con la vicina via Anzani. Con gli agenti anche l’unità cinofila e proprio i cani si sono indirizzati subito all’uomo trovato con lo stupefacente.

Nell’ambito delle verifiche sono state complessivamente controllate e identificate 14 persone straniere tutte con regolari documenti. Sanzione da 300 euro nei confronti di un’attività di scommesse per la mancata esposizione al pubblico del cartello con gli orari di apertura.