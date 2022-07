“Succederà”. Questo è il claim scelto da Pallacanestro Cantù per lanciare la campagna abbonamenti 2022-2023. «Ripartiamo – dichiara il General Manager biancoblu, Alessandro Santoro – dall’atmosfera fantastica che si è creata all’interno del PalaDesio durante Gara 3 e Gara 4 di finale playoff e dalla passione che la tifoseria canturina ha mostrato all’Italia intera. Partiamo, quindi, da un coro degli Eagles che ha appassionato tutto il PalaDesio, i tifosi, i nostri sponsor e tutti noi addetti ai lavori.

“Succederà”: simbolo di un momento magico

“Succederà”, quindi, va inteso come il simbolo di quel momento magico che, pur non avendoci visti vittoriosi alla fine, ci ha visto imporci per la passione e nel cuore della gente che ci sostiene. “Succederà” non rappresenta un obbligo ma un desiderio e un messaggio chiaro: il nostro popolo che spinge e sostiene il nostro progetto sportivo. Sono sicuro che tutto questo entusiasmo ci condurrà verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Quindi, se volete vivere emozioni, unitevi a noi!».

Rispetto alla proposta della passata stagione, il club ha deciso non soltanto di abbassare i prezzi, bensì di arricchire la propria offerta, inserendo in tutti gli abbonamenti le gare interne del girone di Supercoppa, che si aggiungono alle 13 partite di campionato e alle 3 sfide casalinghe della fase a orologio (una in più dello scorso anno).

Le fasi della campagna abbonamenti 2022/2023

La campagna abbonamenti aprirà lunedì 11 luglio con una finestra dedicata esclusivamente agli abbonati 2021-‘22, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto. La prelazione, che prevede uno sconto pari al 10% sul prezzo dell’abbonamento intero, terminerà il 18 luglio. Gli abbonati 2021-’22 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto inviando anche una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com entro il 18 luglio.

Martedì 18 luglio la campagna abbonamenti aprirà a tutti i tifosi di Pallacanestro Cantù. La Fase 1 durerà dal 19 al 30 luglio e prevedrà, anche in questo caso, uno sconto rispetto ai prezzi della passata stagione.

La seconda e ultima fase durerà dal primo di agosto al 9 di settembre, consentendo ai tifosi di avere più di un mese di tempo per sottoscrivere la nuova tessera.