Nella notte, poco dopo la una, gli agenti delle volanti di Como sono intervenute all’ospedale Sant’Anna chiamati dalla vigilanza per un paziente molesto e aggressivo. Un 21enne di Vertemate che la sera prima aveva aggredito il fratello, fatti per i quali erano intervenuti i carabinieri che lo avevano poi portato al pronto soccorso per accertamenti. Già in quell’occasione si era scagliato contro il personale dell’ambulanza. All’arrivo dei poliziotti è diventato aggressivo e si è quindi scagliato con violenza anche contro di loro. È stato necessario usare lo spray urticante per bloccarlo. Addosso aveva anche un grammo di marijuana. Un agente colpito ha rimediato una prognosi di 5 giorni. E’ stato denunciato per resistenza e lesioni aggravate e sanzionato per lo stupefacente.

Gli agenti delle volanti erano intervenuti al Sant’Anna già in serata per un’altra persona molesta. Una comasca 54enne che aveva esagerato con l’alcol e infastidiva i pazienti nella hall dell’ospedale. Per lei è scattata la sanzione.