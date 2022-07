Siccità in Lombardia, con il via libera allo stato di emergenza e il conseguente stanziamento dei fondi, il governo si appresta ora a varare il decreto con il quale scegliere il commissario straordinario per far fronte all’emergenza siccità.

In totale sono stati stanziati – per le cinque regioni che hanno ottenuto lo stato di emergenza tra cui la Lombardia – circa 36 milioni che consentiranno ai governatori di far fronte all’emergenza idrica. “Serviranno risorse enormi che dovranno essere prese dal Pnrr – ha commentato il governatore lombardo Attilio Fontana – certamente non basteranno i 9 milioni messi a disposizione dal governo alla Regione”.

Il presidente di regione Lombardia poi ribadisce: “Per ora per l’acqua potabile non abbiamo problemi grossi perché la falda è ancora abbastanza integra”. Con i provvedimenti adottati ieri dal governo “il vantaggio principale – ha spiegato il governatore – è che con la nomina che verrà fatta del commissario, avremo opportunità di interventi più immediati”.

Le risorse idriche secondo Fontana basteranno “fino al 15-16 luglio”.