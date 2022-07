Bitcoin accettati per pagare alcuni servizi in Canton Ticino. Da oggi, 7 luglio, il cantone di lingua italiana potrà accettare criptovalute per l’incasso di alcuni servizi offerti dall’amministrazione cantonale sulla piattaforma di vendita online.

La comunicazione dal Dipartimento delle finanze e dell’economia

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, dando seguito alla decisione dal Gran Consiglio dell’aprile 2021, infatti informa che -a partire da oggi-, sarà attiva una piattaforma digitale che permette ai cittadini di procedere al pagamento di alcune tasse amministrative. Questo sarà possibile anche tramite l’utilizzo di criptovalute (Bitcoin). Si tratta di un progetto pilota che potrà essere esteso in futuro anche ad altri pagamenti.

Progetto pilota, il pagamento con Bitcoin potrebbe essere esteso

In questa prima fase, la possibilità di pagamento tramite criptovalute riguarda solo alcune tasse amministrative. Si tratta di tasse già incassate tramite la piattaforma di vendita online dall’ufficio imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni. In seguito la possibilità di pagamento in criptovaluta potrà essere estesa ad altri servizi online.

Questo progetto pilota, circoscrivendo l’accettazione della moneta digitale alle sole transazioni online e rendendo in questo modo possibile la pressoché immediata conversione in franchi, permette di limitare notevolmente i rischi. Garantisce comunque l’accettazione di pagamenti in Bitcoin da parte di determinati servizi dell’amministrazione cantonale.

In futuro, anche in considerazione dello sviluppo che le tecnologie e i processi legati all’accettazione di criptovalute subiranno, si valuterà l’eventuale estensione del perimetro di progetto ad altre entrate dello Stato.