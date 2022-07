Albavilla “comune riciclone nel 2021”.



La città di Grottaglie, in provincia di Taranto, si è aggiudicata per il Sud Italia il premio “Comuni Ricicloni 2021” assieme, appunto, ad Albavilla (Como) per il Nord e a Castelfidardo (Ancona) per il Centro.

Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro. Nell’ambito dell’iniziativa giunta alla sua 29esima edizione di Legambiente, patrocinata dal ministero per l’Ambiente. Iniziativa che premia i Comuni convenzionati che si sono distinti per aver segnato significativi miglioramenti in termini di qualità e quantità della raccolta del vetro.