Contagi Covid in aumento. Asst Lariana si riorganizza. Il Ministero della Salute ha allertato le Regioni indicando un potenziamento delle misure organizzative. Misura necessaria per rispondere alla domanda di assistenza ospedaliera dei pazienti contagiati dal virus.

All’ospedale Sant’Anna – dove sono 35 i pazienti ricoverati – destinata l’area della Chirurgia 3 che complessivamente dispone di 50 posti letto. A questi si aggiungono i 15 posti letto del reparto di Malattie Infettive. Non vi sono ad oggi pazienti ricoverati in Rianimazione ma il reparto è sempre pronto a riconvertire posti letto per chi avesse bisogno. L’ospedale Sant’Anna – è noto – è l’Hub provinciale di riferimento per tutti quei casi Covid classificati a partire dal terzo livello e per i quali è necessaria un’assistenza specialistica. I pazienti poco sintomatici (pazienti di secondo livello) o asintomatici (pazienti di primo livello) restano, come da indicazioni, negli ospedali spoke che nel caso di Asst Lariana sono Cantù-Mariano Comense e Menaggio.

