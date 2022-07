Tenendo conto dell’attuale diffusione delle varianti Omicron BA.4 e BA.5 in Svizzera e del crescente numero di nuove infezioni, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) hanno aggiornato le raccomandazioni di vaccinazione per l’estate 2022. Oltre alle persone gravemente immunosoppresse, un’ulteriore vaccinazione di richiamo è ora raccomandata anche alle persone con 80 o più anni per aumentare la loro protezione vaccinale dai decorsi gravi durante i mesi estivi. A causa della loro età, queste persone corrono infatti un rischio maggiore di ammalarsi gravemente di COVID-19 e la loro protezione dopo la vaccinazione si attenua più rapidamente. La vaccinazione di richiamo può essere somministrata a partire da 4 mesi dopo l’ultima dose di vaccino e dopo almeno 4 settimane dopo l’infezione.

Le autorità ricordano che la vaccinazione aumenta la protezione contro un decorso grave della malattia, ma non esclude la possibilità di un contagio. La vaccinazione non sostituisce perciò le altre misure di protezione personali come la mascherina, l’igiene delle mani e il distanziamento fisico. In caso di sintomi compatibili, si raccomanda a tutta la popolazione di farsi testare e di evitare contatti in particolare con persone vulnerabili.

È possibile vaccinarsi presso gli studi medici che aderiscono alla campagna di vaccinazione. Si consiglia in questo caso di prendere contatto direttamente con il proprio medico.

Da subito può inoltre essere fissato un appuntamento nei centri cantonali tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione. Le persone che non avessero la possibilità di iscriversi tramite questa piattaforma possono chiamare la hotline cantonale al numero 0800 128 128 (attiva sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 17:00). Gli appuntamenti saranno disponibili nei due Centri cantonali di Quartino (Via in Paes 85, 6572 Quartino) e Tesserete (Via alla Chiesa, 6950 Tesserete) a partire da martedì 12 luglio 2022 e per le prossime tre settimane. Non sarà possibile presentarsi direttamente senza prenotazione, nella cosiddetta modalità walk in, che viene sospesa anche per chi vuole ricevere la vaccinazione di base o il primo richiamo. Per le persone con più di 80 anni la vaccinazione di richiamo è gratuita.

Come in passato, per i residenti nelle case per anziani la vaccinazione è stata organizzata direttamente nelle strutture. Non è quindi necessario annunciarsi secondo le modalità descritte in precedenza.

Per tutti gli altri gruppi di persone già completamente immunizzati (tre dosi di vaccino o due dosi di vaccino e guarigione), l’UFSP e la CFV non raccomandano al momento un’ulteriore vaccinazione di richiamo. Secondo l’attuale stato delle conoscenze, queste persone sono ancora sufficientemente protette da un decorso grave di COVID-19. Indicazioni ulteriori sono attese per l’autunno.

Infine, le autorità cantonali segnalano che a partire dalla prossima settimana sarà disponibile anche il vaccino Nuvaxovid. Sarà disponibile al Centro cantonale di Quartino esclusivamente su appuntamento, chiamando la hotline cantonale 0800 128 128. Appena disponibili, informazioni di dettaglio verranno pubblicate sulla pagina web www.ti.ch/vaccinazione.