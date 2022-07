Incendio a Giubiasco, evacuate 30 persone. La comunicazione dalla polizia del Canton Ticino.

Il rogo è scoppiato ieri poco dopo le 23 in territorio di Giubiasco nell’area tra viale Sartori e via Borghetto – per cause che l’inchiesta dovrà stabilire – è scoppiato un incendio. Il rogo ha interessato dapprima un deposito-rimessa.

A causa anche del forte vento, le fiamme si sono poi rapidamente propagate intaccando alcuni edifici abitativi affacciati su via Borghetto. A titolo precauzionale si è resa quindi necessaria l’evacuazione provvisoria di una trentina di persone (che in buona parte ha potuto nel frattempo rientrare nelle proprie abitazioni).

Sul posto oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, è intervenuto il Corpo Civici Pompieri Bellinzona. Parallelamente si è proceduto con la chiusura temporanea di viale Sartori e di via Borghetto al traffico. Le operazioni per circoscrivere e domare il rogo sono in parte tutt’ora in corso. Una persona è stata trasportata al pronto soccorso per una lieve intossicazione. Ingenti i danni.

Eventuali testimoni sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.