Barbara Minghetti, ex candidata sindaco di Como per il centrosinistra, interviene sulla questione di via del Dos attraverso un comunicato.

“Fondamentale -scrive- tenere aperte le Piscine di Via del Doss. Stiamo parlando di un servizio essenziale per diverse associazioni che si occupano di disabilità, per bambini e adulti di supporto al Centro diurno e tanto altro ancora”.

“Come? -si domanda nella nota- Concedendo la proroga tecnica a Colisseum per il tempo necessario a espletare un nuovo Bando, che abbia delle caratteristiche e un pef congruenti al servizio e alla reale possibilità di tenere aperte la struttura, realizzando velocemente i piccoli interventi necessari a garantire la sicurezza di tutti. Ci siamo resi disponibili a affiancare il Sindaco in questo percorso, qualora lo ritenesse utile. La proroga -sottolinea Minghetti- si può fare!”

Barbara Minghetti (a nome della coalizione) con Andree Cesareo e Patrizia Lissi e il prezioso supporto di Lorenzo Spallino -si continua a leggere nel comunicato- hanno seguito da vicino, analizzandone tutte le fasi e i documenti, questa storia che parte da lontano e che ha visto diversi ritardi e poche risposte concrete da parte dell’Amministrazione.

Siamo consapevoli che ogni proroga ulteriore comporti un processo non ottimale, ma in questo caso è necessaria per mantenere l’apertura delle piscine e garantirne il servizio.

Il comune potrà nel più tempo breve possibile bandire un nuovo bando corretto e conforme alle esigenze degli utenti da una parte e possibile da un punto di vista di sostenibilità da chi parteciperà al Bando.