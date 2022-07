Ha aggredito un senzatetto in piazza Vittoria a Como colpendolo con un bastone e causandogli una ferita al braccio. E poi ha continuato con insulti, spintoni e calci ai poliziotti della squadra volante della questura di Como. Il 42enne, che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, era già finito in manette il 2 giugno scorso per un’analoga aggressione sempre in piazza Vittoria. In quel caso munito di una spranga di ferro aveva colpito un uomo di 55 anni che era finito in pronto soccorso in codice giallo.



Anche il senzatetto colpito sabato mattina, probabilmente per precedenti dissapori, è stato poi medicato in ospedale.



Ad avvisare gli agenti una donna che aveva visto la scena. Altri testimoni poi avrebbero confermato. Quando i poliziotti lo hanno raggiunto, durante il controllo ha estratto il bastone, aveva con sé anche un paio di forbici. E’stato difficile calmare il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, ha infatti continuato a divincolarsi fio a cadere per terra. Una volta portato in questura ha strattonato e colpito gli agenti e si è rivolto a loro con toni violenti e parolacce. E’ stato arrestato, per lui è scattata anche la denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere. Oggi in tribunale a Como il direttissimo. Chiesti i termini a difesa, l’udienza il 15 luglio, nel frattempo resta in carcere.