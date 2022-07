La lotta ai rifiuti dell’amministrazione comasca passa dall’aumento degli addetti alla raccolta. Ma anche da ulteriori cestini in città e da un controllo puntuale di quanto accade durante l’esposizione di sacchi e bidoni.

Lo stesso sindaco, Alessandro Rapinese, insieme con l’assessore all’Ambiente, Ivan Matteo Lombardi, nelle scorse ore era in piazza Volta.

In un video hanno documentato la situazione. In quel momento erano presenti presenti rifiuti di ogni genere anche se secondo il calendario dei ritiri la maggior parte della spazzatura non doveva neppure essere esposta.

Aprica, la società incarica della raccolta, con un apposito accordo siglato con l’amministrazione ha previsto un incremento dei passaggi. Ma il sindaco è chiaro e si rivolge ai cittadini e alle attività commerciali. “Piazza Volta quando siamo arrivati sembrava una discarica a cielo aperto – ha detto Rapinese – abbiamo pulito a spese del Comune, stiamo tenendo una linea di condotta gentile, provvediamo noi anche se è evidente che ci sono dei responsabili. Verificheremo le attività che non hanno rispettato le regole – precisa – E’ facile dire che la città è sporca – ha aggiunto – in questo momento dovrebbero esserci solo carta e cartone (come da calendario di esposizione) e invece c’è di tutto”. “Serve collaborazione e rispetto delle regole, queste situazioni non saranno più tollerate”. Hanno concluso sindaco e assessore.