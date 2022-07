Spaccio di droga nella zona di via Anzani a Como. Un’area della città sotto ai riflettori da tempo. Ieri un controllo si è trasformato in un inseguimento per le vie del quartiere e si è concluso con l’arresto di un 35enne tunisino e il sequestro di droga e contanti.

Poco prima delle 16 una volante della Polizia di Stato – che ha intensificato i controlli in zona viste le continue segnalazioni dei residenti – ha notato tre uomini a bivaccare in via Anzani all’incrocio con via Magenta.

Gli agenti si sono fermati per un controllo e all’improvviso uno dei tre ha iniziato a scappare verso via Ambrosoli. Un poliziotto gli è corso dietro e lo ha avvicinato. Con lo spray urticante ha provato a fermarlo senza tuttavia riuscirsi e il 35enne tra calci e spintoni si è liberato e ha proseguito la corsa. Nella fuga ha abbandonato 6 involucri di cellophane contenenti hashish, marijuana e cocaina.

Una volta arrivato in viale Giulio Cesare si è liberato anche del cellulare che ha spaccato a terra, poco dopo è stato bloccato. L’immediata perquisizione ha permesso di trovare 3 pezzi di carta con appunti vari di nominativi e somme di denaro presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. E poi ancora 2.180 euro in contanti, 20 franchi svizzeri e materiale per il confezionamento della droga. I controlli hanno permesso di scoprire che l’uomo risulta senza fissa dimora e irregolare in Italia con alle spalle un decreto di espulsione, non rispettato, dello scorso maggio e per questo denunciato. E’ inoltre risultato già noto alle forze dell’ordine per reati simili e uscito dal carcere lo scorso mese di febbraio. Oggi il processo per direttissima, chiesti i termini a difesa e disposto l’obbligo di firma.