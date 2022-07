Apertura straordinaria all’hub di via Napoleona dove oggi si somministra la quarta dose di vaccino anti Covid anche agli over 60 senza appuntamento. La diffusione della nuova variante altamente contagiosa e il boom di casi di reinfezione sono i fattori che hanno spinto ad anticipare la distribuzione della quarta dose di vaccino anti Covid. E all’hub comasco di via Napoleona, la risposta dei cittadini è stata positiva. Dalle 14 alle 18, si sono presentate 100 persone.

“Sono un soggetto fragile, appena ho saputo dell’apertura mi sono precipitato. Il mio medico me lo ha consigliato” ha detto un cittadino all’uscita del centro vaccinale. A seguito della circolare del Ministero della Salute, potranno ricevere la seconda dose di richiamo gli over 60 e le persone con elevata fragilità da 12 anni in su. “Una misura importante” spiga la vicepresidente Letizia Moratti “soprattutto per ridurre sensibilmente il rischio di contrarre il Covid in forma grave e quindi i ricoveri in ospedale o addirittura in terapia intensiva”.

L’hub di via Napoleona a Como

“A partire da domani saremo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20. Proprio per venire incontro alla nuova apertura alle vaccinazioni per gli over 60 per la somministrazione della seconda dose booster (anche a 120 giorni dall’infezione)” spiega Paola Ardovino, Referente locale del piano vaccinale per Asst Lariana. Per la prenotazione dell’appuntamento sarà attivo il portale di Regione Lombardia, il numero verde 800 894 545, e il sistema di Poste italiane. Il Gruppo di Coordinamento Vaccinazioni anti Covid-19, sulla base del monitoraggio delle prenotazioni, convocherà a breve un incontro per un allineamento sulla programmazione estiva delle aperture dei Centri Vaccinali.

L’hub di Menaggio

Per quanto riguarda Menaggio, oltre alla data del 13 luglio, dalle ore 9 alle ore 13, è stata aggiunta un’ulteriore giornata, il 22 luglio, dalle ore 9 alle 13 (le vaccinazioni vengono effettuate all’ospedale Erba-Renaldi).Resta sempre possibile la prenotazione per la seconda dose di richiamo anche per i soggetti (a partire dai 12 anni) con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido. (questo era possibile già da aprile ma vale la pena ricordarlo perché nel frattempo puoi avere altri pazienti).