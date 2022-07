Incidente stradale questa mattina – poco prima delle 8 – a Montano Lucino.

I vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù sono intervenuti in via Valtellina per un camion ribaltato. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e fortunatamente non si segnalano feriti. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area in cui è avvenuto l’indicente e il recupero del mezzo.

Alla guida del camion un uomo di 60 anni che è stato trasportato in codice verde – bassa gravità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.