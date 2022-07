Aperte le prenotazioni online per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid agli over 60 e agli over 12 ad elevata fragilità. Come anticipato ieri dal governatore lombardo Attilio Fontana ora è possibile procedere con la prenotazione online. Clicca qui per procedere.

Ieri, intanto, negli hub della Lombardia gli over 60 che si sono autopresentati senza prenotazione sono riusciti a farsi vaccinare. Soltanto nel centro di via Napoleona a Como di Asst Lariana si sono recate 100 persone dalle 14 alle 18.