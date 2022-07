Siccità, il Lago di Como è stabile. Resta 38 centimetri sotto lo 0 idrometrico ma almeno non è sceso ulteriormente. La percentuale di riempimento si attesta questa mattina all’1,2%. La situazione resta comunque allarmante a fronte di un’ulteriore ondata di caldo in arrivo.

Oggi a Milano a Palazzo Pirelli i vertici dei consorzi irrigui lombardi interverranno in Commissione Agricoltura. Riunita per l’occasione insieme alla Commissione Speciale Montagna, per discutere sulle possibili ulteriori misure da assumere per far fronte all’aggravarsi dell’emergenza idrica e della siccità.



Prima il governatore Attilio Fontana e l’assessore Massimo Sertori incontreranno la stampa.

Anche a Como in prefettura in programma l’incontro tra il prefetto Andrea Polichetti e il gestore della risorsa idrica Como Acqua per capire esattamente il livello di emergenza e le eventuali misure da mettere in atto, a partire dalle ricadute sulla popolazione.