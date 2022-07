Emergenza siccità, per il momento l’orizzonte temporale è la fine di luglio. Dopo la riunione di ieri, entro le prossime due settimane è previsto un nuovo aggiornamento con Como Acqua, il gestore della risorsa idrica sul territorio. Un incontro per valutare le condizioni ed eventuali azioni da mettere in atto. Il Lago di Como – stabile a 38 centimetri sotto lo 0 idrometrico – resta sorvegliato speciale. La stessa Regione ha parlato di “situazione critica”. Dal meteo non arrivano notizie confortanti per questo è prioritario non sprecare l’acqua. “Diciamo che fino a tutto il mese di luglio non abbiamo una preoccupazione imminente che l’acqua a fini potabili possa essere non sufficiente a fine luglio ci sarà una nuova riunione. Difficile fare previsioni nel medio termine ecco perchè ci riferiamo a una prospettiva di brevissimo termine per poi tirare una linea capire che risorse abbiamo a disposizione per agosto”. Queste le parole del prefetto di Como Andrea Polichetti.