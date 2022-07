Boom di immatricolazioni all’Università dell’Insubria per Economia e management per l’innovazione e la sostenibilità. Nel primo giorno di iscrizioni online, esauriti più della metà dei posti disponibili per il nuovo indirizzo della laurea triennale di Economia e management. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 26 agosto, prevedono 500 posti in tutto, di cui 100 part time e 40 riservati a cittadini extra UE.

“L’apprezzamento degli studenti conferma la qualità del nostro lavoro, già riconosciuta dal Ministero dell’Università e della ricerca e dall’Anvur, l’Agenzia di valutazione del sistema universitario che ha inserito il Dipartimento di Economia dell’Insubria tra i 350 che concorrono all’eccellenza per il 2023-2027″ ha detto la direttrice del dipartimento Maria Pierro.

Tra i corsi a numero programmato dell’Università dell’Insubria, una importante novità riguarda la laurea triennale in Scienze motorie, i posti sono 121. Per quanto riguarda il test per i corsi di laurea di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria, la data è il 6 settembre. L’Università dell’Insubria lo organizza per tutti i candidati delle province di Varese, Como e Monza-Brianza nelle due sedi di Malpensa Fiere e Lario Fiere.

Per quanto riguarda le iscrizioni per le altre facoltà, i corsi che offrono più posti disponibili sono: Scienze biologiche con 300 e Biotecnologie con 155, dove le immatricolazioni inizieranno il 18 luglio fino al 2 settembre; Mediazione linguistica con 250 e Chimica con 159, dove le iscrizioni saranno aperte dal 18 luglio al 5 agosto. Infine, nel settore delle Professioni sanitarie, i corsi che offrono più disponibilità sono Infermieristica con 200 (75 a Varese. 75 a Como e 50 a Busto Arsizio), Educatori professionali con 61 e Fisioterapia con 39.