Nella notte tra il 18 e il 19 luglio sono in programma nuove chiusure sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Il blocco del traffico è stato deciso per consentire i lavori nelle gallerie. Così dalle 22:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso, quello tra il Lago di Como e Como Centro verso Lainate e infine la stazione di Como Centro, in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e in direzione di Lainate.

In alternativa, per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso per i veicoli leggeri è consigliato dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina. I mezzi, pesanti dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, potranno invece percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina. Per quanto riguarda la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare alla stazione di Fino Mornasco.