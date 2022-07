Domani si svolgerà la quarta edizione del Triathlon Sprint Internazionale Città di Cernobbio. La manifestazione porta con sé inevitabilmente una serie di limitazioni per il traffico. I cartelli sono comparsi ormai da giorni.

Numerose le strade di Cernobbio sulle quali i veicoli non potranno transitare per il tempo della gara. Dalle ore 12 alle ore 16 i veicoli non potranno transitare nemmeno in via Regina (dal confine del Comune di Como al Comune di Moltrasio). In città i cartelli per avvisare gli automobilisti si trovano già in via per Cernobbio. E proprio in via Per Cernobbio dove viene segnalata la chiusura della strada dalle 12.45 alle 14.45.

Inevitabili i disagi sul traffico di una domenica estiva



L’amministrazione comunale di Cernobbio si scusa per il disagio e coglie l’occasione ricordare che il grande triathlon ritorna per la quarta volta a Cernobbio sulla distanza SPRINT, la più veloce e spettacolare della triplice disciplina e su tracciati – come detto – completamente chiusi al traffico veicolare.