Festa a Cantù: c’era grande attesa per il concerto di Davide Van De Sfroos e le aspettative non sono andare deluse. Una serata ad alta intensità al centro Toto Caimi, con il live dell’artista laghèe organizzato nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni del Club Ciclistico Canturino. Il presidente Paolo Frigerio e l’artista comasco sono legati da una solida amicizia e ben volentieri Van De Sfroos ha accettato l’invito a partecipare a questo evento celebrativo.

I fan del cantante lariano non si sono fatti perdere l’occasione e si sono presentati numerosi e carichi al concerto. Van De Sfroos non ha deluso le aspettative. Con la sua band non si è risparmiato e ha regalato una carrellata di brani spaziando dall’ultimo album “Maader folk” ai successi che hanno caratterizzato la sua carriera. Pubblico in visibilio con pezzi come “Cyberfolk”, “Yanez”, “La balera”, “La curiera”, “Pulenta e galena fregia” e “La balera”.

“Non è stato un periodo facile” ha detto Davide Van De Sfroos sul palco. “Prima la pandemia e l’obbligo di girare con le mascherine. Poi la guerra. Non non possiamo che provare a portare emozioni in questa fase così particolare”. Nel finale il cantante è salito sul palco con il presidente Paolo Frigerio indossando maglia del Club Ciclistico Canturino e ha concluso la serata con l’iconica divisa gialloblù.

Davide Van De Sfroos prima del concerto con Paolo Frigerio, presidente del Club Ciclistico Canturino

Un momento del concerto al centro sportivo Toto Caimi