Con lo spostamento dell’Hub vaccinale nell’edificio 53 sono stati riorganizzati i servizi per i cittadini ucraini in arrivo nella provincia di Como. Dal 18 luglio il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) necessario per l’accesso alle prestazioni sanitarie, sarà effettuato al piano rialzato del Monoblocco, negli uffici delle Aree Territoriali, nella stanza 7.

Per quanto riguarda le visite mediche e le vaccinazioni, l’appuntamento verrà fissato dopo il rilascio del codice STP.

Il luogo individuato per l’esecuzione del tampone, infine, rimane il Punto Tamponi di via Napoleona dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:00, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Il tampone va eseguito entro 48 ore dall’ingresso in Italia.

Per favorire la presa in carico sanitaria di cittadini ucraini ospitati presso famiglie/centri di accoglienza- fanno sapere dall’Asst Lariana- è necessario comunicare tempestivamente al Comune, le generalità e gli indirizzi presso cui sono ospitati, fornendo copia del relativo passaporto o altro documento equipollente e indicando il recapito telefonico. Per ulteriori informazioni clicca QUi