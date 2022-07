Furto di articoli elettronici nella notte in via Cecilio. I sospettati del colpo sono stati intercettati dalla polizia e inseguiti fino a Grandate, dove hanno abbandonato l’auto per continuare la fuga a piedi. La refurtiva è stata in gran parte recuperata e proseguono le indagini per identificare i malviventi, probabilmente quattro.

I ladri sono entrati in azione attorno alle 2 di notte. Hanno sfondato una vetrata della Coop e poi sono entrati all’Euronics. Hanno danneggiato le vetrine e fatto incetta di decine di tablet, smartphone e computer. Dopo l’allarme furto sono intervenute le volanti della questura.

Gli agenti hanno intercettato l’auto sospetta, fuggita fino a Grandate, dove il conducente ha sfondato una recinzione per poi abbandonare la vettura in una scarpata. La macchina, come accertato dagli agenti era stata rubata poco prima. I poliziotti hanno recuperato quasi cento apparecchi elettronici rubati poco prima e un grosso martello usato probabilmente per spaccare la vetrata. Indagini per identificare i ladri.