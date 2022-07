“L’acqua per l’agricoltura sta finendo. Le riserve d’acqua dei laghi consentiranno l’utilizzo ancora per pochi giorni”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana conferma la grave situazione legata alla siccità e annuncia a breve l’esaurimento delle scorte d’acqua per l’attività agricola”.

Mentre gli esperti di 3B Meteo annunciano da giovedì il picco dell’ondata di caldo, con temperature vicine ai 40 gradi, il presidente lombardo conferma l’emergenza per l’agricoltura. “I laghi Maggiore, Garda e di Como hanno riserve d’acqua che consentiranno l’utilizzo per le attività agricole ancora per qualche giorno – precisa Fontana – La situazione è molto preoccupante: se nei prossimi giorni non pioverà, sarà difficile reperire risorse idriche per l’agricoltura”.

Le amministrazioni comunali intanto ovunque corrono ai ripari. Si moltiplicano le ordinanze che vietano l’utilizzo dell’acqua per orti e giardini, per lavare le auto, per le piscine private e per altri scopi non indispensabili. Dopo Cantù e Mariano, provvedimenti analoghi da Albese a Menaggio, da Tremezzina a Pusiano, da Blevio a Olgiate Comasco fino a Centro Valle Intelvi. Nell’intera provincia ormai l’appello è uno: non sprecare l’acqua.