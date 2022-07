Dal 12 luglio, le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid in provincia di Como sono state 10.049. Le somministrazioni (tenendo in considerazione anche chi si è presentato agli hub vaccinali senza appuntamento) 19.522. Procede senza intoppi quindi la campagna di immunizzazione a cui hanno già risposto in tanti

A Como l’hub dell’ospedale Sant’Anna si è spostato dal padiglione Negretti all’edificio 53 (ex radioterapia), adiacente al punto tamponi ancora attivo. La rimodulazione degli spazi ha permesso dunque anche l’ampliamento delle linee vaccinali e quindi l’offerta di appuntamenti. “Dal 18 luglio, abbiamo fatto circa 1000 vaccinazioni. Questa mattina una cinquantina” spiega Roberta Somaschini, responsabile attuazione del piano vaccinale anti Covid.

Per la seconda dose di richiamo le agende sono aperte agli over 60, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e alle persone over 12 con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. Il booster sarà somministrato dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione. Dal Sant’Anna fanno poi sapere che – sebbene i cittadini possano ricevere la quarta dose senza appuntamento- per rendere il più possibile efficiente il lavoro dell’hub, è consigliata la prenotazione. “Gli auto presentati non ci consentono di organizzare in modo puntuale le vaccinazioni. Quindi noi non siamo in grado di definire le linee da aprire. Consigliamo di prendere appuntamento tramite tutti i canali messi a disposizione “continua Somaschini. In Lombardia la platea degli over 60 è composta da 3.022.739 persone e tra queste 233.782 hanno ricevuto la quarta dose ad oggi quindi il 7%.

Quarta dose anti Covid

In provincia di Como