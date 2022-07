Ubriaco, ha aggredito un cameriere e causato danni in un ristorante in largo Leopardi. L’uomo, un equadoregno di 22 anni, ieri sera dopo le 20.30 non sarebbe neppure dovuto essere nel locale perché agli arresti domiciliari. E’ stato fermato e arrestato dalla polizia con l’accusa di evasione e danneggiamento aggravato.

Le volanti della polizia della questura di Como sono intervenute ieri sera, dopo la segnalazione del cliente molesto che stava danneggiando il locale. All’arrivo degli agenti, il giovane ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Aveva una ferita al sopracciglio, che si era probabilmente procurato durante l’aggressione al cameriere, mandando in frantumi alcuni bicchieri.

I poliziotti lo hanno bloccato e portato in questura. Gli agenti hanno accertato che il 22enne era agli arresti domiciliari, con il permesso di uscire solo per andare al lavoro. Negli uffici di viale Innocenzo il giovane ha continuato a dare in escandescenze, si è spogliato e ha preso a calci e pugni la porta e la finestra. E’ stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. Processato con rito direttissimo, è stato poi riaccompagnato a casa, ai domiciliari, in attesa di eventuali ulteriori decisioni del tribunale di sorveglianza.